De quarentena pelo coronavírus, italianos fazem festa pelas janelas das casas; assista

Epicentro do surto de coronavírus na Europa, a Itália tem feito esforços para conter o avanço da pandemia no país, e o governo pediu para que a população não saísse de casa para evitar o contágio. Apesar da situação preocupante, os italianos encontraram um jeito de continuar positivos e estão fazendo festa e cantando músicas pelas janelas e sacadas das casas.

Uma série de vídeos publicados no Twitter nesta sexta-feira (13) mostra que a festa não parou em várias cidades italianas. Os moradores estão cantando músicas e dançando mesmo sem sair de casa, celebrando o espírito de união do país.

Veja os vídeos abaixo:

Italians in lockdown all over Italy are keeping each other company by singing, dancing and playing music from the balconies. A thread to celebrate the resilience of ordinary people. This is Salerno: pic.twitter.com/3aOchqdEpn

— Leonardo Carella (@leonardocarella) March 13, 2020