Itália determina vacinação obrigatória para maiores de 50 anos

Medida entrará em vigor em 15 de fevereiro; primeiro-ministro afirmou que objetivo é desacelerar a curva de contágio e reduzir a pressão hospitalar

EFE/EPA/FEHIM DEMIR Itália vai obrigar vacinação para maiores de 50 anos



O governo italiano decidiu nesta quarta-feira, 4, que a vacinação contra a Covid-19 será obrigatória para todas as pessoas com mais de 50 anos. “Queremos desacelerar a curva de contágio e encorajar os italianos que ainda não se vacinaram a fazê-lo”, disse o primeiro-ministro Mario Draghi durante o conselho que aprovou a medida. “Intervimos sobretudo nas faixas etárias que apresentam um risco maior de hospitalização, para reduzir a pressão hospitalar e salvar vidas”, explicou. A medida entrará em vigor em 15 de fevereiro. A Itália tem 59 milhões de habitantes, sendo que 28 milhões têm mais de 50 anos, de acordo com o Instituto Nacional de Estatística. A partir do próximo dia 10, será solicitado o comprovante de vacinação para ter acesso a meios de transporte, hotéis, restaurantes, feiras, congressos, piscinas e salas de esportes. O passaporte sanitário já é exigido em alguns setores, como escolas e forças de ordem. As infecções aumentaram fortemente no país devido à variante Ômicron. A Itália registrou mais de 189 mil novos casos da doença nesta quarta. Ontem, foram mais de 170.000. No total, o país já registrou mais de 138.000 mortos.

*Com informações da AFP