Itália identifica primeiro caso da variante brasileira da Covid-19

A nova cepa foi levada ao território italiano por um homem que viajou do Brasil com escala na Espanha

EFE/EPA/DANIEL DAL ZENNARO A Itália registrou queda no número diário de infecções pelo novo coronavírus



A Itália detectou o primeiro caso da variante brasileira da Covid-19 em seu território. A nova cepa foi trazida por um homem que chegou ao Aeroporto de Milão-Malpensa dias atrás em um voo vindo do Brasil com escala na Espanha. Ele foi internado em um hospital na cidade de Varese, na Lombardia, mas está em bom estado de saúde, segundo informações publicadas pela imprensa italiana nesta segunda-feira, 25. Os parentes do homem também foram contatados e monitorados pela Agência de Proteção Sanitária de Varese para verificar se poderiam ter sido infectados e impedir a propagação da variante.

O Ministério da Saúde da Itália reportou 8.561 novos casos e 420 mortes por coronavírus nas últimas 24 horas. A pressão sobre os hospitais está diminuindo no país: dos atuais 491.630 casos positivos, 21.424 estão hospitalizados e o restante permanece isolado em casa com ou sem sintomas leves. Enquanto isso, a campanha de vacinação continua e já foram administradas 1.382.893 de doses fornecidas, apesar dos atrasos no envio das vacinas da Pfizer–BioNTech. Ao todo, 104.055 pessoas já receberam a segunda dose do imunizante.

*Com informações da EFE