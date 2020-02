Itália registra 11 mortes por coronavírus; já são 322 casos no país

EFE/EPA/MATTEO CORNER Na tarde de hoje, mais uma mulher, de 76 anos, faleceu na cidade de Trevisto, elevando o número de mortes para 11



Onze pessoas morreram na Itália por causa do novo coronavírus, que já infectou 322 vítimas no país. O número de mortos passou de sete para dez após o falecimento de dois homens, de 84 e 91 anos, respectivamente, e de uma mulher, de 83 anos, segundo o chefe da Proteção Civil, Franco Borrelli.

Na tarde desta terça-feira (25), mais uma mulher, de 76 anos, faleceu na cidade de Trevisto, elevando o número de mortes para 11.

Borrelli afirmou que a doença, conhecida como Covid-19, “ataca principalmente em termos de mortalidade os idosos”.

A maior parte dos casos (240) foram localizados na região da Lombardia, no norte da Itália, foco principal do vírus no país.

Mundo

A China, o epicentro da doença, tem mais de 77 mil casos e mais de 2,6 mil mortes, enquanto o número de infecções e mortes continua subindo em outros países, com destaque para as situações de Coreia do Sul e Irã.

Os mais de 80 mil casos a nível mundial levaram a Organização Mundial de Saúde (OMS) a alertar os países para se prepararem para uma potencial pandemia. O Centro de Controle e Prevenção de Doenças (CDC) dos Estados Unidos admitiu hoje que o coronavírus vai se espalhar pelo país e alertou as famílias a se prepararem para uma diminuição de renda e mudanças no cotidiano.

* Com EFE