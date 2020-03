Itália registra 36 mortes e 1.145 casos por coronavírus em novo boletim

EFE/EPA/MARCO OTTICO Com isso, são 5.061 casos da Covid-19, sendo que destes, 233 não resistiram e foram à óbito



A Itália registrou 36 novas mortes em decorrência do coronavírus, além de 1.145 diagnósticos positivos a mais do que nas 24 horas anteriores à divulgação do último boletim da Defesa Civil do país.

Com isso, são 5.061 casos da Covid-19, sendo que destes, 233 não resistiram e foram à óbito.

Entre as pessoas que ainda estão com a enfermidade, 567 estão unidades de tratamento intensivo, o que representa aumento de 105 na comparação com o balanço apresentado ontem. Por outro lado, 589 pacientes foram considerados curados.

Hoje, o presidente do Instituto Superior de Saúde da Itália, Silvio Brusaferro, fez um apelo para que os idosos, que estão no grupo de risco da epidemia, respeitem a recomendação de evitarem sair de casa e ter contato com outras pessoas.

“Existem evidências de comportamentos superficiais que precisam de grande atenção e seriedade”, disse o representante do órgão governamental.

Na Lombardia, região da Itália mais afetada pelo coronavírus, agora são 2.742 no total, sendo que 1.661 pessoas estão hospitalizadas e 359 em tratamento intensivo.

* Com EFE