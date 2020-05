Itália tem 70 novas mortes e 593 casos confirmados da Covid-19

Um terço destes aconteceram na Lombardia, a região mais atingida pela pandemia

A Itália registrou 70 novas mortes pela Covid-19 nas últimas 24 horas — 60 a menos do que ontem –, chegando a um total de 33.142 vítimas até o momento, de acordo com dados divulgados nesta quinta-feira (28) pela Defesa Civil.

Entre ontem e hoje, foram 593 novos casos de coronavírus, um número um pouco mais elevado do que na quarta-feira, que ficou em 584 infecções. Um terço (382) destes aconteceram na Lombardia, a região mais atingida pela pandemia, onde também foram confirmadas 20 novas mortes.

No total, a Itália registra 231.732 casos de Covid-19 desde o início da crise, em 21 de fevereiro.

O país segue reduzindo progressivamente o número de ocorrências positivas, que agora está em 47.986, uma queda de 2.980 pacientes em relação a ontem. 489 estão sendo tratados em Unidades de Terapia Intensiva (UTIs), com uma diminuição de 16 pacientes em relação a ontem, enquanto há 7.379 pessoas hospitalizadas com sintomas, com uma diminuição de 350 pacientes em relação a ontem.

Além disso, grandes quantidades de testes ainda estão sendo realizados e hoje foi estabelecido o recorde desde o início da pandemia, com 75.893, o que significa que a Itália já realizou 2.330.389 exames.

O país está em processo de reabertura desde o dia 4 deste mês, quando foi permitida a retomada de atividades como construção e fábricas. No último dia 18, foi a vez das atividades comerciais, hotéis e praias, e no dia 25, das academias e piscinas.

Na próxima semana, a Itália permitirá movimentos em nível nacional e abrirá suas fronteiras para os países da União Europeia (UE), com um plano que o governo está finalizando e deve apresentar nos próximos dias.

* Com EFE