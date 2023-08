Italiano morre esmagado por toneladas de queijos Grana Padano

Cerca de 20 pessoas, entre bombeiros e integrantes das equipes de emergência, precisaram ajudar nas buscas para localizar o corpo do empresário; ele estava sozinho na hora do ocorrido

Silvia S./Pixabay

Giacomo Chiapparini, um empresário italiano, morreu esmagado por cerca de 25 mil queijos Grana Padano que caíram sobre ele quando as prateleiras onde estavam guardados cederam em sua fazenda, nas proximidades de Bergamo, uma cidade vizinha de Milão, no norte da Itália. A queda de uma primeira prateleira, do teto, causou um efeito dominó do qual o homem não conseguiu escapar. Por essa razão, as esperanças de encontrá-lo com vida desapareceram já nas primeiras horas de busca, dado o enorme peso dos queijos. O acidente aconteceu no domingo, 6, e as equipes de resgate foram acionadas depois que os parentes da vítima ouviram um estrondo no depósito na noite de domingo.”Tivemos que retirar os queijos e as prateleiras manualmente. Demoramos aproximadamente 12 horas para encontrar a vítima na manhã de segunda-feira”, explicou Antonio Dusi, representante dos bombeiros de Bergamo, que destacou a “complexidade” da operação. Foram necessárias cerca de 20 pessoas, entre bombeiros e integrantes das equipes de emergência, para localizar o corpo do empresário na fazenda, de cerca de dois mil metros quadrados. De acordo com o jornal Il Corriere della Sera, o proprietário de 74 anos estava sozinho no armazém, que era usado para guardar as rodas de queijo durante o período de cura e onde e ele entrou para verificar um robô que virava e limpava os queijos. O queijo produzido pela empresa é o Grana Padano, semelhante ao parmesão e muito apreciado na Itália.

*Com informações das agências internacionais