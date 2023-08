Ucrânia frustra plano russo de assassinar Zelensky e prende suspeita de passar informações

Serviço de Segurança ucraniano informou que tentativa acontece quando o chefe de Estado estava na região de Mykolaiv

Genya SAVILOV / AFP Presidente ucraniano Volodymyr Zelensky gesticula enquanto dá uma entrevista coletiva em Kiev em 24 de fevereiro de 2023, no primeiro aniversário da invasão russa da Ucrânia



A Ucrânia informou nesta segunda-feira, 7, que frustrou um ataque russo contra o presidente Volodymyr Zelensky e prendeu uma mulher acusada de ter ajudado a Rússia. O Serviço de Segurança da Ucrânia (SBU) declarou em nota que prendeu uma “informante dos serviços secretos russos que conseguia informações sobre a visita prevista do presidente na região de Mykolaiv”, perto da linha de frente, com planos de um “ataque aéreo em larga escala”. Zelenksy esteve na região em junho, após a destruição da represa de Kajovka, que provocou enchentes em amplas áreas do sul da Ucrânia após bombardeios. Por meio do Telegram, o líder ucraniano destacou que o SBU o informou desta tentativa de ataque e que “luta contra os traidores” da Ucrânia.

No comunicado, o Serviço de Segurança da Ucrânia afirma que tomou “medidas adicionais de segurança” para a visita de Zelensky, mas que não prendeu a mulher imediatamente “para obter novas informações sobre sues ‘padrinhos’ russos e as tarefas que lhe incumbiam”. A acusada trabalhava em uma base militar e “tentou descobrir horários e locais incluídos no roteiro provisório do chefe de Estado na região”, indicou a mesma fonte. O SBU, que divulgou uma foto desfocada da mulher, além de mensagens telefônicas e notas manuscritas sobre atividades militares, informou que ela tentou obter informações sobre a localização de sistemas eletrônicos de guerra e armazéns de munição ucranianos. A mulher foi presa em flagrante, quando tentava passar a informação aos serviços secretos russos e pode ser condenada a 12 anos de prisão, informou o órgão.

*Com informações da AFP