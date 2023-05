Japão anuncia que deve isentar brasileiros de visto para entrada no país

Comunicado ocorre após encontro do presidente Lula com o primeiro-ministro Fumio Kishida; seguindo o princípio da reciprocidade, Brasil iniciaria exigência de visto aos japoneses em outubro

Ricardo Stuckert/PR/Divulgação Presidente da Republica, Luiz Inacio Lula da Silva, durante Encontro com o Primeiro-Ministro do Japão, Fumio Kishida



O governo do Japão anunciou que o país pode isentar brasileiros da necessidade de visto para a entrada no país. O comunicado foi feito neste sábado, 20, após encontro do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) com o primeiro-ministro japonês, Fumio Kishida. “O primeiro-ministro Kishida anunciou que o governo do Japão vai iniciar procedimentos para a introdução da isenção de visto de curta duração para portadores de passaporte comum do Brasil”, diz a mensagem. A proposta é que a isenção seja válida para estadias de curta duração, mas não há previsão de quando a mudança para entrada no país será efetiva. O governo brasileiro anunciou a volta da exigência de visto para turistas japoneses a partir de 1º de outubro deste ano, entendendo pelo princípio da reciprocidade. Isto é, como os brasileiros necessitam da autorização para entrada no Japão, o mesmo valeria para os visitantes do país asiático. Apesar do anúncio do governo japonês, no entanto, não há informações se o Ministério das Relações Exteriores do Brasil pode reaver a exigência.

Lula se reuniu na sexta-feira, 19, com primeiro-ministro Fumio Kishida. O encontro aconteceu em Hiroshima, realizado no âmbito da reunião do grupo G7. Segundo informações do Palácio do Planalto, os líderes trataram sobre temas como a expansão dos fluxos bilaterais de comércio e investimentos, agenda de paz e segurança e combate à mudança do clima. Na conversa, Lula ressaltou a importância da relação entre Brasil e Japão e defendem uma relação “mais produtiva”, não apenas no aspecto comercial, mas cultural, político e da ciência e tecnologia. Já o premiê japonês disse contar com a experiência do presidente brasileiro para discussões de temas globais complexos. “Teremos discussões amplas sobre questões como clima, educação, desenvolvimento, paz e estabilidade. Estamos muito dispostos a cooperar com o Brasil”, declarou Fumio Kishida.