Japão ativa alerta máximo diante da chegada de tufão “sem precedentes”

Chegada do tufão Nanmadol pode gerar até 500 milímetros de chuva em algumas regiões; especialistas não descartam mudança de rota que levaria o fenômeno para a principal ilha japonesa

EFE/EPA/JIJI PRESS JAPAN OUT EDITORIAL USE ONLY Expectativa é de que o tufão atinja as cidades japonesas na manhã (horário de Brasília) deste domingo



A Agência Meteorológica do Japão (JMA) emitiu um alerta especial neste sábado, 17, diante da chegada no domingo, 18, do tufão Nanmadol, descrito como uma tempestade “sem precedentes” no país, à ilha de Kyushu, no sudoeste do arquipélago. É a primeira vez que a JMA ativa um alerta deste tipo para uma das quatro principais ilhas do arquipélago. Ryuta Kurora, diretor de previsões da agência, advertiu que o Nanmadol se intensificou desde sexta-feira e que é um tufão “perigoso como nunca vimos antes”. O Nanmadol estava a cerca de 300 quilômetros a sudeste das Ilhas Amami (sudoeste do país) e gerava ventos de aproximadamente 270 quilômetros por hora. A expectativa era de que o tufão chegasse ao continente por volta das 6h (horário de Brasília) deste domingo na província de Kagoshima. A JMA espera que a tempestade traga quantidades recordes de chuva para a província, onde o alerta mais alto de chuva foi ativado, e outras províncias em Kysuhu e no oeste do Japão, onde alertas vermelho e amarelo estão em vigor. Províncias ao sul de Kyushu podem registrar até 500 milímetros de chuva nas próximas horas, além de deslizamentos de terra. Supermercados e operadores ferroviários anunciaram suspensão total ou parcial dos serviços antes da chegada. Os especialistas também não descartaram uma mudança de rumo, o que faria com que o tufão passasse sobre a ilha de Honshu, a principal do país.

*Com informações da AFP