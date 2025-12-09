Japão faz alerta de megaterremoto pela primeira vez

Apesar do alerta, a agência informou que ainda não há ‘certeza se um terremoto de grande escala realmente ocorrerá’

STR / JIJI PRESS / AFP Veículo repousa na beira de uma estrada que desabou na cidade de Tohoku, na província de Aomori, em 9 de dezembro de 2025, após um terremoto de magnitude 7,5 no norte do Japão



A agência meteorológica oficial do Japão afirmou nesta terça-feira (9) que há uma possibilidade de um ‘megaterremoto’, um anúncio pouco habitual – é a primeira vez que é utilizado desde que foi introduzido em 2022. “Com base nas estatísticas de terremotos que ocorreram em todo o mundo até o momento, existe a possibilidade de um terremoto de grande escala, com magnitude igual ou superior a 8, ocorrer ao longo da Fossa do Japão e da Fossa de Chishima, perto de Hokkaido, como consequência do terremoto da noite de segunda-feira”, disse Morikubo Tsukasa, que é funcionário do gabinete da primeira-ministra para preparação para desastres, segundo a agência japonesa NHK.

No entanto, todos devem atender ao alerta e tomar precauções para proteger suas vidas". Na segunda-feira (8), o país foi atingido por um terremoto de magnitude 7,5 que deixou 33 feridos e provocou ferimentos, danos leves e um tsunami em comunidades costeiras do Pacífico.

A escala Richter, usada para classificar tremores, pode variar de 0 a 10, com possibilidade de valores maiores. O maior terremoto já registrado foi o de 1960 no Chile, com magnitude 9,5.