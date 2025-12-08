Terremoto de magnitude 7,6 atinge Japão e provoca alerta de tsunami
População de Hokkaido, Aomori e Iwate deve deixar o litoral imediatamente diante da previsão de ondas de até três metros
Um forte abalo sísmico de magnitude 7,6 sacudiu a costa norte e leste do Japão nesta segunda-feira (8), às 23h15 (horário local). A Agência Meteorológica do Japão emitiu avisos de evacuação urgente para três províncias devido ao risco iminente de tsunami.
Segundo o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS), o epicentro do tremor foi localizado no mar, a 80 quilômetros da cidade de Misawa, na região de Aomori. O sismo ocorreu a uma profundidade de 50 quilômetros, e na cidade de Hachinohe, também em Aomori, foi registrada uma intensidade de nível 6 na escala japonesa.
As autoridades projetam a chegada de ondas de até três metros de altura nas próximas horas. O alerta abrange as regiões de:
– Hokkaido;
– Aomori;
– Iwate;
A recomendação oficial é que os moradores dessas áreas evacuem imediatamente para locais mais altos e seguros.
