Terremoto de magnitude 7,6 atinge Japão e provoca alerta de tsunami

População de Hokkaido, Aomori e Iwate deve deixar o litoral imediatamente diante da previsão de ondas de até três metros

HANDOUT / 2ND REGIONAL COAST GUARD HEADQUARTERS / AFP Sismo ocorreu a uma profundidade de 50 quilômetros, e na cidade de Hachinohe (foto), em Aomori, foi registrada uma intensidade de nível 6 na escala japonesa



Um forte abalo sísmico de magnitude 7,6 sacudiu a costa norte e leste do Japão nesta segunda-feira (8), às 23h15 (horário local). A Agência Meteorológica do Japão emitiu avisos de evacuação urgente para três províncias devido ao risco iminente de tsunami.

Segundo o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS), o epicentro do tremor foi localizado no mar, a 80 quilômetros da cidade de Misawa, na região de Aomori. O sismo ocorreu a uma profundidade de 50 quilômetros, e na cidade de Hachinohe, também em Aomori, foi registrada uma intensidade de nível 6 na escala japonesa.

As autoridades projetam a chegada de ondas de até três metros de altura nas próximas horas. O alerta abrange as regiões de:

– Hokkaido;

– Aomori;

– Iwate;

A recomendação oficial é que os moradores dessas áreas evacuem imediatamente para locais mais altos e seguros.