Jovem Pan > Notícias > Mundo > Terremoto de magnitude 7,6 atinge Japão e provoca alerta de tsunami

Terremoto de magnitude 7,6 atinge Japão e provoca alerta de tsunami

População de Hokkaido, Aomori e Iwate deve deixar o litoral imediatamente diante da previsão de ondas de até três metros

  • Por Jovem Pan
  • 08/12/2025 12h11
  • BlueSky
HANDOUT / 2ND REGIONAL COAST GUARD HEADQUARTERS / AFP Sismo ocorreu a uma profundidade de 50 quilômetros, e na cidade de Hachinohe (foto), em Aomori, foi registrada uma intensidade de nível 6 na escala japonesa Sismo ocorreu a uma profundidade de 50 quilômetros, e na cidade de Hachinohe (foto), em Aomori, foi registrada uma intensidade de nível 6 na escala japonesa

Um forte abalo sísmico de magnitude 7,6 sacudiu a costa norte e leste do Japão nesta segunda-feira (8), às 23h15 (horário local). A Agência Meteorológica do Japão emitiu avisos de evacuação urgente para três províncias devido ao risco iminente de tsunami.

Segundo o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS), o epicentro do tremor foi localizado no mar, a 80 quilômetros da cidade de Misawa, na região de Aomori. O sismo ocorreu a uma profundidade de 50 quilômetros, e na cidade de Hachinohe, também em Aomori, foi registrada uma intensidade de nível 6 na escala japonesa.

cta_logo_jp
Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp!
WhatsApp

As autoridades projetam a chegada de ondas de até três metros de altura nas próximas horas. O alerta abrange as regiões de:

– Hokkaido;

– Aomori;

– Iwate;

A recomendação oficial é que os moradores dessas áreas evacuem imediatamente para locais mais altos e seguros.

Leia também

Trump emite decreto para proibir estados de regulamentar IA
UNRWA acusa polícia israelense de invadir escritório em Jerusalém e substituir bandeira da ONU
  • BlueSky

Comentários

Conteúdo para assinantes. Assine JP Premium.
Torne-se um assinante >