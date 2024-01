Japão se torna quinta nação do mundo a conseguir pousar na Lua

Estados Unidos, União Soviética, Índia e China são os outros países que tiveram sucesso em missões espaciais semelhantes

Divulgação/Jaxa Espaçonave Moon Spider pousou na Lua por volta das 12h20 (horário de Brasília)



O Japão se juntou ao seleto grupo de países que conseguiram pousar na Lua. A espaçonave Moon Spider, desenvolvida pela empresa de brinquedos japoneses responsável pelos Transformers, pousou por volta das 12h20 (horário de Brasília). Diferentemente das missões anteriores, os japoneses estão mirando uma área a apenas 100 metros de um ponto na superfície lunar, buscando uma região onde o manto da Lua seja mais acessível. Essa precisão é necessária para a busca de recursos hídricos, que podem ser fundamentais para a construção de bases no satélite. A missão lunar japonesa é um marco importante para o país, que já havia enfrentado duas missões fracassadas e recentes falhas de foguetes. A Moon Spider utiliza uma tecnologia inovadora e representa uma nova chance para o país asiático se destacar no desenvolvimento espacial. Com o sucesso da missão, o Japão se junta a Estados Unidos, União Soviética, Índia e China como um dos países que conseguiram pousar na Lua.