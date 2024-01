Japão sofre tremor de magnitude 5,5 dois dias após forte terremoto na costa oeste

O novo abalo sísmico ocorreu às 10h54 a uma profundidade de 10 km, com epicentro na península de Noto, na província de Ishikawa, assim como o terremoto de segunda-feira; não há previsão de tsunami

EFE/EPA/FRANCK ROBICHON Pelo menos 62 pessoas morreram no terremoto de magnitude 7 que ocorreu em 1º de janeiro, de acordo com o governo da província de Ishikawa



Um novo tremor de magnitude 5,5 na escala Richter atingiu o oeste do Japão nesta quarta-feira, 3, dois dias depois que um forte terremoto de magnitude 7,6 causou mais de 60 mortes no país. O novo abalo sísmico ocorreu às 10h54 (horário local; 22h54 de terça-feira em Brasília) a uma profundidade de 10 km, com epicentro na península de Noto, na província de Ishikawa, assim como o terremoto de segunda-feira, de acordo com a Agência Meteorológica do Japão (JMA), que não emitiu um alerta de tsunami. O tremor foi sentido com força na cidade de Wajima, uma das mais atingidas pelo terremoto de dois dias atrás, assim como em Nanao, Nakanoto, Aanamizu e Noto, todas as quais já haviam registrado mortes na catástrofe ocorrida na segunda-feira. A JMA considera que um terremoto de nível 5 torna difícil andar sem se segurar em algo estável.

*Com informações da agência EFE