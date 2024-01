Sobreviventes relatam pânico após colisão de aviões no Japão: ‘Pensei que iria morrer’

Tragédia ocorrida no aeroporto de Haneda deixou cinco vítimas fatais; governo japonês abre investigação para entender motivo do acidente

Richard A. Brooks / AFP Aeronave da Japan Airlines pegou fogo após colisão com outro avião



O acidente envolvendo duas aeronaves no aeroporto internacional de Haneda, no Japão, deixou cinco mortos. A tragédia ocorrida nesta terça-feira, 2, contudo, poderia ser pior. Tsubasa Sawada, de 28 anos, era um dos 367 passageiros que estava no avião da Japan Airlines no momento da colisão. Segundo o morador de Tóquio, ele e outras pessoas conseguiram deixar o local poucos minutos antes da explosão. “Eu realmente pensei que fosse morrer”, disse o sobrevivente, que voltava de férias em Sapporo com sua namorada. “Eu estava rindo um pouco no início quando vi algumas faíscas saindo (do motor), mas quando o incêndio começou, percebi que era mais do que apenas algo”, continuou. Sawada explicou que ouviu uma explosão dez minutos após deixar o local. “Só posso dizer que foi um milagre, poderíamos ter morrido se demorasse um pouco mais”, acrescentou.

O avião da Japan Airlines bateu numa aeronave da Guarda Costeira que estava parada na pista. “A fumaça começou a tomar conta do avião e pensei ‘isso pode acabar mal'”, disse um passageiro aos repórteres no aeroporto. “Ouvimos um anúncio de que as portas traseira e do meio não poderiam ser abertas. Então todos desembarcaram pela frente”, acrescentou. Já outra passageira relatou que, à medida que o fogo se espalhava, ficava cada vez mais difícil ver o interior da aeronave. “Estava muito quente dentro do avião e, para ser sincera, pensei que não sobreviveria”, disse ela à emissora NHK. Quanto às causas da tragédia, o gabinete do primeiro-ministro Fumio Kishida criou um grupo para recolher informações e pediu aos ministros que fizessem “todos os esforços para investigar a colisão”. “Recebemos relatos de que a tripulação e os passageiros estão seguros. Ainda estamos confirmando os detalhes com o controle de tráfego aéreo para descobrir a causa do acidente”, afirmou um funcionário do Escritório de Aviação Civil do Ministério de Terras do Japão.

*Com informações de agências internacionais