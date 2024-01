Japão suspende alerta de tsunami após terremoto que gerou seis mortes

O governo local informou que não foram detectadas consequências nas usinas nucleares do país

JIJI PRESS / AFP País enfrentou um terremoto no primeiro dia de 2024



O Japão suspendeu todos os alertas de tsunami ativados depois de um potente terremoto no dia de Ano Novo. Fontes ligadas às autoridades locais afirmam que pequenas mudanças nos níveis das marés ainda são possíveis. O abalo que sacudiu o centro do Japão nesta segunda-feira levou a população a fugir para áreas mais elevadas. No entanto, pessoas ficaram para trás. Segundo policiais da região, são ao menos seis mortes em razão do terremoto. Duas delas foram confirmadas na noite desta segunda, 1, no Brasil (manhã de terça-feira, 2, no Japão), por membros da Prefeitura de Ishikawa. O governo informou que não foram detectadas consequências nas usinas nucleares do país. Em Ishikawa e nas vizinhas Toyama e Niigata cerca de 33.500 lares ficaram sem eletricidade. Muitas casas desmoronaram na cidade de Suzu, segundo os relatos. Os danos causados pelo terremoto afetaram principalmente as casas antigas, que costumam ser de madeira.

*Com informações da AFP