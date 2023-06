Jato particular invade espaço aéreo de Washington e é perseguido por caças dos EUA

Perseguição causou estrondo sônico ouvido por moradores da cidade; aeronave caiu na Virgínia

CCTV / AFP Jato particular não respondeu contato de autoridades e foi perseguido por caças



Neste domingo, 4, os moradores de Washington, nos Estados Unidos, levaram um susto ao ouvirem um estrondo sônico. O barulho foi causado por aviões de caça do Exército norte-americano que perseguiram um jato Cessna 560 Citation V que não respondeu às saudações das autoridades, segundo nota do Comando de Defesa Aeroespacial da América do Norte (NORAD). O Complexo do Capitólio foi colocado brevemente em alerta elevado. O espaço aéreo de Washington é extremamente restrito desde os ataques terroristas de 11 de setembro de 2001. Não foi divulgado quantas pessoas estavam dentro do jato, mas a Administração Federal de Aviação dos EUA disse que a aeronave caiu em terreno montanhoso em Montebello, na Virgínia. As autoridades disseram que não há ameaça associada ao incidente.