Javier Milei diz que céu ‘esmagará’ comunistas após Maduro o chamar de ‘satanista’

Presidente argentino foi um dos primeiros líderes a classificar os resultados das eleições presidenciais na Venezuela como ‘fraude’ e ‘golpe eleitoral’, ignorando posicionamentos do CNE venezuelano

Não é a primeira vez que Maduro, Milei e Musk cruzam agressões em discursos e nas redes sociais



O presidente da Argentina, Javier Milei, disse nesta segunda-feira (5) que o céu “esmagará” os comunistas, em resposta ao presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, que acusou o argentino de fazer parte de círculos diabólicos e seitas satânicas. “Os comunistas nos atacam, cheios de insolência e impiedade, para nos exterminar, nossas mulheres e nossos filhos, e para se apoderar de nossos despojos. Nós, por outro lado, lutamos por nossas vidas e nossos costumes. O céu os esmagará diante de nós, não tenham medo deles”, publicou Milei na rede social X (ex-Twitter). Maduro havia dito no domingo (4) que Milei e o empresário sul-africano Elon Musk fazem parte de círculos diabólicos e seitas satânicas e novamente os vinculou ao fascismo, enquanto liderava um evento com a Guarda Nacional Bolivariana (GNB, polícia militarizada).

“(Um grupo de padres católicos) me disse exatamente o que fazer com o demônio, com os símbolos diabólicos com os quais Elon Musk lida. Olhe para o perfil dele, os símbolos diabólicos no peito. São seitas satânicas do poder americano, que articularam seitas como as de Milei ou na Venezuela, seitas satânicas como esse fascismo, que atacou o país”, disse Maduro. “É uma luta espiritual. Entre o bem e o mal, entre o ódio e a mentira, o engano, o fascismo. Porque vocês conhecem todo o ocultismo que estava por trás de Hitler“, acrescentou. Milei respondeu hoje em sua mensagem que “a vitória em combate não depende do número de soldados, mas da força que vem do céu. O comunismo é ateu, nós temos fé em Deus”.

Não é a primeira vez que Maduro e Milei — que foi educado como católico, mas voltou sua prática espiritual para o judaísmo, e alinhou a política externa da Argentina a Estados Unidos e Israel — e Musk cruzam agressões em discursos e nas redes sociais. “Na Venezuela, estamos travando uma batalha pela América Latina, pelo Caribe e pelo mundo”, bradou Maduro aos militares no domingo, porque, em sua opinião, “ou a Venezuela cai nas mãos do fascismo criminoso e de Elon Musk, de Milei, ou a Venezuela triunfa pelo caminho da Constituição, do humanismo, do cristianismo, (…) do chavismo”.

Milei foi um dos primeiros líderes a classificar os resultados das eleições presidenciais de 28 de julho na Venezuela como “fraude” e “golpe eleitoral”, e ignora os anúncios do Conselho Nacional Eleitoral (CNE) do país, que declarou Maduro como vencedor. A líder opositora venezuelana María Corina Machado insistiu no domingo (4) que os resultados de mais de 80% das seções eleitorais não deixam margem para dúvidas de que Edmundo González Urrutia é o presidente eleito da Venezuela.

