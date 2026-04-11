JD Vance diz que EUA não chegaram a acordo de paz com Irã

O vice-presidente norte-americano disse que Teerã não aceitou os ‘termos’ impostos por Washington para firmar cessar-fogo permanente

Annabelle Gordon/EFE/EPA/Pool JD Vance liderou a delegação dos EUA que tratou com autoridades do Irã no Paquistão



O vice-presidente dos Estados Unidos, JD Vance, informou neste sábado (11) que Washington não chegou a um acordo de paz com Teerã. Delegações de ambos os países se reuniram em Islamabad, no Paquistão, sob mediação de lideranças paquistanesas.

Em fala a jornalistas, JD Vance disse que manteve tratativas com os iranianos por cerca de 21 horas. O vice-presidente norte-americano afirmou que os Estados Unidos “deixaram bem claro” quais eram as suas condições para estabelecer pacto de paz. Entretanto, segundo ele, o Irã não aceitou os “termos”.

Uma das exigências dos Estados Unidos foi o comprometimento iraniano de não “buscar por armas nucleares” e as “ferramentas” para “alcançar” o armamento. O vice-presidente afirmou que as instalações do programa nuclear do Irã foram destruídas nos ataques norte-americanos e israelenses.

“Acho que é uma notícia ruim mais para o Irã do que para os Estados Unidos”, declarou JD Vance.

O vice-presidente dos Estados Unidos ainda agradeceu às autoridades do Paquistão por fazer a mediação. JD Vance disse que Islamabad “realmente tentou” ajudar tanto Washington, quanto Teerã a “preencher as lacunas para se chegar a um acordo”.