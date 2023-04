Jean-Marie Le Pen, líder da extrema direita da França, é hospitalizado

Assessor do fundador da Frente Nacional informou que Le Pen está ‘consciente’ e acompanhado; causa da internação foi um ‘infarto leve’

EFE/THIBAULT VANDERMERSCH Segundo assessor, Le Pen está internado em hospital público em Paris



O ex-presidente da Frente Nacional, partido da extrema-direita francesa, Jean Marie Le Pen, foi hospitalizado neste sábado, 15, após sofrer um “infarto leve”. “Jean-Marie Le Pen foi hospitalizado em um estabelecimento público na região parisiense. Sua família e amigos estão preocupados, mas tranquilos”, informou Lorrain de Saint Affrique, assessor de Le Pen. Ainda segundo ele, o líder da extrema direita está “consciente” e acompanhado no hospital. Aos 94 anos, Le Pen foi hospitalizado algumas vezes nos últimos anos. Em fevereiro de 2022, ele chegou a ser internado após sofrer um acidente cardiovascular leve. Em 1972, ele fundou a Frente Nacional, que foi transformada no Reagrupamento Nacional e foi presidido por sua filha, Marine Le Pen, até novembro. Em 2015, na tentativa de depurar a imagem do partido, Marine expulsou o próprio pai após uma declaração de que o holocausto havia sido apenas um detalhe na história. Jean-Marie Le Pen foi candidato à Presidência da França cinco vezes, chegando ao segundo turno em 2002, mas sendo derrotado por Jacques Chirac.

*Com informações da AFP