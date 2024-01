Jihad Islâmica divulga vídeo de refém israelense em Gaza

Divulgação desse material reforça a tensão existente nos territórios palestinos

Kenzo TRIBOUILLARD / AFP Uma foto tirada em 21 de novembro de 2023 no novo prédio da Biblioteca Nacional de Israel em Jerusalém



O grupo palestino Jihad Islâmica divulgou nesta segunda-feira, 8, um vídeo onde aparece um refém levado após o ataque do Hamas a Israel, realizado em 7 de outubro. O israelense está sendo mantido na Faixa de Gaza. A autenticidade do vídeo continua sendo investigada pelas autoridades. A divulgação desse material reforça a tensão existente nos territórios palestinos. No vídeo, um homem é visto falando em inglês e hebraico e pedindo sua libertação. Também presta homenagem a Tamir Adar, outro refém cuja morte foi anunciada no início de janeiro por seu kibutz no sul de Israel.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp