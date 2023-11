Joe Biden afirma que há chance real de que cessar-fogo em Gaza seja ampliado

Presidente norte-americano avaliou que trégua humanitária que começou nesta sexta-feira, 24, pode se estender além dos quatro dias acertados em acordo; 24 pessoas foram libertas

Samuel Corum/EFE/EPA Biden declarou que espera que dezenas de reféns sejam devolvidos às suas famílias



O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, declarou que existe uma “possibilidade real” de que a trégua humanitária que começou nesta sexta-feira, 24, na Faixa de Gaza se estenda além dos quatro dias acertados em acordo. “Hoje é apenas o começo, mas até agora está tudo bem”, afirmou Biden em suas primeiras declarações públicas após a libertação de 13 reféns israelenses, dez tailandeses e um filipino sequestrados pelo Hamas como parte do primeiro dia da trégua entre Israel e o grupo islâmico palestino Hamas. Biden disse que incentivou o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, a “reduzir o número de vítimas enquanto tenta eliminar o Hamas, que é o alvo legítimo”. “Não sei quanto tempo isso levará. Minha expectativa e esperança é que, à medida que avançarmos, o resto do mundo árabe na região também estará pressionando por todos os lados para acabar com isso e terminar o mais rápido possível”, declarou.

Em pronunciamento público, seguido de uma breve entrevista coletiva, Biden lembrou que nenhum dos norte-americanos detidos foi liberto. “Nos próximos dias, esperamos que dezenas de reféns sejam devolvidos às suas famílias”, disse Biden, lembrando que “as duas mulheres norte-americanas e uma menina de quatro anos, Abigail, continuam entre os desaparecidos”. Biden disse que não sabe “quando ocorrerá a libertação dos americanos, cujo estado de saúde ele não conhece, nem sabe qual é a lista de todos os reféns e quando eles serão libertos”. “Minha esperança e expectativa é que seja em breve”, afirmou. O primeiro dia da trégua entre Israel e Hamas entrou em vigor hoje, após mais de um mês e meio de guerra, como parte de um acordo para libertar 50 reféns em troca de 150 prisioneiros palestinos, todos crianças e mulheres. O cessar-fogo, que durará quatro dias e poderá ser estendido para dez se o Hamas entregar mais reféns, também permitirá que a ajuda humanitária entre na Faixa de Gaza. Um total de 39 mulheres e crianças mantidas em prisões israelenses foi libertado, assim como os 13 reféns israelenses, dez tailandeses e um filipino sequestrados pelo Hamas, que foram levados ao Egito para repatriação a Israel.

*Com informações da agência EFE