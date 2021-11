Joe Biden avalia boicote diplomático aos Jogos de Inverno de Pequim

Decisão é vista como uma reação às violações dos direitos humanos cometidas pelo governo chinês

EFE/EPA/CHRIS KLEPONIS / POOL Anúncio acontece dias após uma reunião virtual entre Biden e o presidente da China, Xi Jinping



O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, avalia um possível boicote diplomático aos Jogos Olímpicos de Inverno em Pequim, que acontecem de 4 a 20 de fevereiro de 2022. A decisão seria uma reação alternativa às violações dos direitos humanos cometidas pelo governo chinês, sem prejudicar os atletas americanos, informou o jornal Washington Post. O anúncio acontece dias após uma reunião virtual entre Biden e o presidente da China, Xi Jinping. No entanto, segundo a porta-voz da Casa Branca, Jen Psaki, os líderes mundiais não não conversaram sobre o evento esportivo, embora nota do governo esclareça as reocupações de Washington sobre “práticas em Xinjiang, Tibete e Hong Kong, assim como sobre os direitos humanos de forma mais ampla”. Os legisladores democratas e republicanos, incluindo a presidente da Câmara, Nancy Pelosi, defenderam o boicote em protesto contra as violações dos direitos humanos.

*Com EFE