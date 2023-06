Joe Biden coloca direito ao aborto no centro de sua campanha para reeleição

O presidente dos Estados Unidos e a vice, Kamala Harris, participaram de evento em Washington e ganharam apoio de instituições pró-aborto

JOHN MOORE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP



O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, colocou o direito ao aborto como tema central de sua campanha de reeleição à Casa Branca, defendendo os direitos reprodutivos e ganhando o respaldo de grupos de defesa dos direitos das mulheres. Biden decidiu focar no tema nesta sexta-feira, 23, durante discurso em Washington, no dia que marcou a véspera de um ano da decisão da Suprema Corte que acabou com proteções federais à interrupção da gravidez, o que fez com que vários estados a proibissem ou restringissem os procedimentos. O presidente dos EUA mencionou ao poder das mulheres para decidir o futuro do país com seus votos e relembrou seus esforços para tornar o aborto um tema central das eleições de 2020, quando os democratas obtiveram resultado melhor que o esperado. “Às mulheres desse país, sobra poder político e eleitoral. Vocês ainda não viram nada”, afirmou Biden aos presentes, que eram majoritariamente mulheres. A vice-presidente, Kamala Harris, também discursou no evento. Após suas falas, Biden e Harris tiraram fotos com apoiadores. O evento foi organizado por três grupos: Emily’s List, uma organização que promove campanhas de políticas favoráveis ao aborto; Planned Parenthood, a maior rede de clínicas de saúde sexual e reprodutiva do país; e Naral, dedicada a expandir o acesso ao aborto. Os grupos anunciaram apoio a Joe Biden na corrida eleitoral de 2024.

*Com informações da EFE