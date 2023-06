Canadá anuncia investigação sobre acidente com submersível Titan

País responsável pelo navio-mãe do submarino quer entender as circunstâncias do acidente que matou cinco

OceanGate / AFP Submersível Titan implodiu e matou os cinco ocupantes



O Canadá anunciou nesta sexta-feira, 23, que iniciou uma investigação sobre o acidente com o submersível Titan, que implodiu no domingo, quando descia as águas do Atlântico Norte até os destroços do Titanic, provocando a morte dos cinco ocupantes. A apuração será realizada pelo Escritório de Segurança do Transporte do Canadá (TSB na sigla em inglês), que está encarregado de averiguar todos os acidentes com meios de transporte ocorridos no país ou que afetam veículos e embarcações canadenses. Em comunicado, o TSB indicou que, por ser a autoridade responsável pelo navio-mãe do submersível, “realizará uma investigação de segurança sobre as circunstâncias da operação realizada pelo navio de bandeira canadense Polar Prince”. O Polar Prince foi o navio-mãe da última expedição do Titan, submersível que pertence à companhia OceanGate Explorations. As duas embarcações partiram do porto de St. John’s com destino ao local onde estão os destroços do Titanic. Segundo as autoridades americanas, o Polar Prince perdeu contato com o Titan 105 minutos após iniciar a imersão em direção ao submersível. Um veículo operado de maneira remota (ROV), partindo do navio Horizon Arctic e que pertence à mesma companhia do Polar Prince, descobriu ontem os destroços do Titan no fundo do Atlântico.

*Com informações da EFE