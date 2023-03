Joe Biden critica política restritiva da Flórida para pessoas trans menores de idade

Estado, governado pelo ultraconservador Ron DeSantis, que desponta como possível candidato presidencial republicano, restringe terapias hormonal e de afirmação de gênero para o público

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, 80, chamou nesta segunda-feira, 13, de “vergonhosa” e “cruel” a política de restrições para pessoas trans menores de idade que prevalece na Flórida, estado governado pelo republicano Ron DeSantis. “Minha mãe diria que o que está acontecendo na Flórida é, no mínimo, vergonhoso. O que estão fazendo é simplesmente terrível”, disse Biden, segundo trecho de entrevista concedida ao “The Daily Show”. “Não é como se uma criança acordasse um dia e dissesse: ‘Quer saber? Decidi me tornar um homem ou uma mulher’. São seres humanos. Têm sentimentos, emoções, parece-me uma crueldade”, criticou o democrata. DeSantis, que desponta como possível candidato presidencial republicano, defende uma agenda ultraconservadora de costumes. O governador foi o promotor de uma lei fortemente criticada no país apelidada de “Don’t say gay”, que restringe fortemente nas escolas matérias relacionadas a educação sexual, para não haver abordagem educativa sobre orientação sexual e identidade gênero. A ideia da lei é proibir que se fale sobre esses assuntos nesses espaços. Além disso, a autoridade médica estadual proibiu a terapia hormonal para pessoas trans menores de idade e outros tratamentos de afirmação de gênero para o mesmo público.

*Com informações da AFP