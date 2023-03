Marina Silva cancela compromissos e é internada em Brasília

Ministra do Meio Ambiente permaneceu no Hospital Brasília após a realização de uma consulta médica; política esteve recentemente em Roraima numa visita às terras indígenas Yanomamis

ANDRE DUSEK/ESTADÃO CONTEÚDO Marina Silva ocupa o cargo de ministra do Meio Ambiente do governo Lula



A ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, foi internada em Brasília, no Distrito Federal, nesta segunda-feira, 13. Em uma publicação nas suas redes sociais, a chefe da pasta climática ressaltou que passou a manifestar sintomas de gripe e que, por isso, cancelou sua agenda do dia. Com isso, após ida a um hospital local, a ministra permaneceu internada para realização de demais exames após testes negativos para dengue e Covid-19. Houve a expectativa de que a ministra pudesse ter contraído malária já que, recentemente, Marina Silva esteve em Roraima numa visita às terras indígenas Yanomamis a fim de averiguar as ações implementadas pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) no local. Também nas redes, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) desejou pronta recuperação à ministra. “Que tenha uma boa e rápida recuperação”, disse o petista. Além do mandatário, a deputada federal Sâmia Bonfim também manifestou melhoras à chefe da pasta ministerial.