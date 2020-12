Joe Biden e Kamala Harris são eleitos ‘Personalidade do Ano’ pela Time

Essa é a primeira vez que um presidente e um vice-presidente eleitos são escolhidos em conjunto para o título, que nomeia a pessoa ou grupo que mais impactou a vida dos norte-americanos

Reprodução Twitter Time A revista destacou os votos conquistados pela dupla durante as eleições presidenciais, além das diferenças de raça, gênero e idade entre eles



Nesta sexta-feira, 11, os democratas Joe Biden e Kamala Harris foram nomeados “Personalidade do Ano” de 2020 pela revista Time. Os dois foram eleitos presidente e vice-presidente dos Estados Unidos, respectivamente, e assumirão a Casa Branca em 20 de janeiro. O título é concedido anualmente à pessoa ou grupo que mais afetou o noticiário ou a vida dos norte-americanos, “para melhor ou pior”. Nessa edição, a publicação justificou que “juntos, eles oferecem restauração e renovação em uma única chapa”, além de chamarem atenção pela diferença de raça, gênero e idade: ele é um homem branco de 78 anos e ela, uma mulher negra de 56 anos. A Time destaca, ainda, que as últimas eleições tiveram o maior comparecimento às urnas do século e superaram os republicanos Donald Trump e Mike Pence em cerca de sete milhões de votos.

Concorriam com Joe Biden e Kamala Harris o atual presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, os profissionais de saúde juntamente com o especialista Anthony Fauci e o movimento por justiça racial, que realizou manifestações por todo o país após a morte de George Floyd. Essa é a primeira vez que um presidente e um vice-presidente eleitos são nomeados juntos como “Personalidade do Ano”. No passado, Barack Obama e Donald Trump já tinham sido escolhidos individualmente para estampar a edição especial da revista.

Joe Biden and Kamala Harris are TIME's 2020 Person of the Year #TIMEPOY https://t.co/o97QNlSBrl pic.twitter.com/KuoBoebBN4 — TIME (@TIME) December 11, 2020

*Com informações de agências internacionais