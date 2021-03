Joe Biden tropeça três vezes e cai ao subir no avião presidencial; veja vídeo

A Casa Branca garantiu que o presidente dos Estados Unidos, de 78 anos de idade, não se machucou e segue viagem para a Geórgia; filho de Donald Trump fez comentário irônico no Twitter

Reprodução Twitter Donald Trump Jr Apesar de estar segurando no corrimão, Joe Biden acabou caindo de joelhos após o terceiro escorregão



Joe Biden tropeçou três vezes enquanto subia as escadas do avião presidencial nesta sexta-feira, 19. Apesar de estar segurando no corrimão, o presidente dos Estados Unidos acabou caindo no terceiro escorregão, mas logo se levantou, passando a mão em um dos joelhos. O governante de 78 anos de idade seguiu o seu caminho até o topo, onde deu continuidade ao protocolo, saudando os militares, e finalmente embarcou para a Geórgia. A viagem tem como objetivo se reunir com a comunidade asiática local após o tiroteio em três casas de massagem do estado na última terça-feira, 16. A diretora de comunicação da Casa Branca, Kate Bedingfield, garantiu mais tarde que Biden está bem e sequer precisou dos cuidados da equipe médica que o acompanham. “Nada mais do que um passo em falso na escada”, garantiu. Pouco tempo depois, o filho do ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump Jr., compartilhou o vídeo em que Joe Biden aparece tropeçando e caindo. “Lembro-me da imprensa criticando Trump por segurar no corrimão uma vez. Biden cai repetidamente, mas tenho certeza de que ele é a imagem da saúde. Não admira que todos os nossos inimigos estejam atacando simultaneamente e zombando dele publicamente”, ironizou.