Jogador brasileiro preso em guerra no Sudão cobra ajuda do Itamaraty: ‘Omissos’

Paulo Sérgio usou as redes sociais para manifestar sua indignação com a falta de auxílio; atleta declarou que eles tinham até às 18 horas (13h horário de Brasília) deste domingo, 23, para deixar o país

Reprodução/Instagram/@PauloSergio Jogador Paulo Sérgio reclama da demora do Itamaraty para tirar brasileiro do Sudão



O jogador Paulo Sérgio usou as redes sociais para manifestar sua indignação com a falta de auxílio do Itamaraty para retirar os brasileiros do Sudão, país que está em guerra há nove dias. “Todo mundo metendo o pé desse lugar e vocês demorando para agir. Vocês não têm moral com ninguém”, escreveu o atleta, informando terem até 18 horas deste domingo, 23, para deixar o país. “Isso aqui vai virar uma loucura, já avisaram a gente. Estamos virados, tentando resolver o problema por conta própria”, continuou Sérgio. Em uma série de stories compartilhados no Instagram, ele também fala que tinham sido informados que enviariam um ônibus para o local para fazer o transporte para outra cidade, e de lá eles seguiriam viagem para o Egito na segunda-feira, 24, contudo, na publicação seguinte, ele duas horas e vinte minutos depois, ele disse que a situação continuava a mesma e que bombas começavam a ser lançadas intensamente. “Éramos para estar longe daqui há muito tempo. Desorganizados, medroso, omissos e mentirosos”, escreveu o jogador, que também notificou que uma funcionária da embaixada havia sido deixada para trás e que eles precisaram ajudá-la a sair de sua casa.

O portal da Jovem Pan entrou em contato com o Itamaraty para perguntar sobre esse caso em específico, contudo, até a publicação dessa matéria não teve retorno. Mas, em nota publicada na sexta-feira, 21, o Ministério das Relações Exteriores, havia informado: “Governo brasileiro acompanha consternado a contínua violência registrada no Sudão, que já causou centenas de mortes, inclusive de civis, e exorta as partes à cessação imediata das hostilidades. O Itamaraty está em contato com os 21 brasileiros que se encontram no Sudão e com seus familiares no Brasil, de modo a prestar toda a assistência possível aos nacionais. O governo brasileiro tem mantido coordenação com outros países que também têm cidadãos em território sudanês sobre ações coordenadas de evacuação, a serem implementadas tão logo as condições de segurança permitam”. Abaixo está a íntegra da nota do Itamaraty sobre a situação no Sudão.

“Governo brasileiro acompanha consternado a contínua violência registrada no Sudão, que já causou centenas de mortes, inclusive de civis, e exorta as partes à cessação imediata das hostilidades.

O Brasil condena os ataques perpetrados contra pessoal e repartições diplomáticas e de organizações internacionais e contra pessoal de auxílio humanitário e conclama as partes a respeitarem a Convenção de Viena de 1961.

O Governo brasileiro endossa o pedido feito pelo Secretário-Geral das Nações Unidas para o estabelecimento imediato de cessar-fogo de três dias, coincidindo com as celebrações do Eid-al-Fitr, um dos mais importantes feriados religiosos para os muçulmanos.

Manifestamos expectativa de que o cessar-fogo permita que civis nas zonas de conflito busquem tratamento médico, alimentos e outros suprimentos essenciais.

Reiteramos nosso apoio aos esforços da União Africana, da Autoridade Intergovernamental para o Desenvolvimento (IGAD), da Liga Árabe, das Nações Unidas e de seu Conselho de Segurança, bem como de outras instituições e países envolvidos, em buscar solução política e diplomática para a crise.

O Itamaraty está em contato com os 21 brasileiros que se encontram no Sudão e com seus familiares no Brasil, de modo a prestar toda a assistência possível aos nacionais. O governo brasileiro tem mantido coordenação com outros países que também têm cidadãos em território sudanês sobre ações coordenadas de evacuação, a serem implementadas tão logo as condições de segurança permitam.”