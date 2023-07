Jornais de Israel imprimem capas pretas em protesto contra reforma judicial

Reuters Jornais de Israel protestam contra reforma judicial



As primeiras páginas de vários jornais de Israel foram cobertas com tinta preta nesta terça-feira, 25, em protesto contra a aprovação da controversa reforma judicial pelo Parlamento. “Um dia de trevas para a democracia israelense”, afirmam as manchetes de capa do Yediot Aharonot, do Israel Hayom, do Haaretz e do The Marker. O projeto de lei, defendido pelo governo de extrema-direita liderado pelo primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, limita o poder antes dado à Suprema Corte de intervir em decisões do Executivo. Israelenses têm ido às ruas desde o começo de 2023 para protestar contra a medida, em algumas das maiores manifestações da história do país. O governo diz que o pacote tenta “restaurar o poder dos agentes públicos eleitos”, mas é visto pelos críticos como uma manobra de Netanyahu, que é investigado por corrupção.

* Com informações da Reuters