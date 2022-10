Jornalista abandona jornal ao vivo para se proteger de bombardeio em Kiev

Hugo Bachega tinha acabado de entrar no ar quando ouviu um explosão próxima ao hotel em que estava

Reprodução/Youtube/BBCNews Hugo Bechaga estava fazendo uma transmissão ao vivo quando precisou interromper para se proteger



O jornalista Hugo Bachega da emissora britânica BBC News precisou abandonar a transmissão ao vivo nesta segunda-feira, 10, para se proteger dos ataques lançados por Vladimir Putin à Kiev. Ele tinha acabado de entrar ao vivo para falar como estava a situação da guerra quando foi surpreendido por um forte estrondo que fez com que ele deixasse a transmissão e buscasse um local seguro. Na sequência, a emissora cortou a transmissão e voltou para o estúdio, onde a apresentadora, Sally Bundock, informou que a equipe da TV retomaria o contato com ele assim que possível. Mais tarde, o jornalista vez um vídeo em que explicou que eles tinham ido para o estacionamento do hotel em Kiev, onde estão hospedados, para se proteger. Ele também relatou como foi o momento. “Estava fazendo uma entrada para quando ouvi um barulho bem forte vindo do céu. E é estranho porque não há nenhum tipo de atividade aérea aqui na capital”, disse. “Então, qualquer barulho que vem do céu causa estranheza e confusão. No momento que ouvi, olhei para cima e vi um míssil que atingiu um local bem perto do hotel”, acrescentou. Nesta segunda, a Rússia desencadeou uma enxurrada de ataques contra várias cidades ucranianas, incluindo o centro da capital do país, Kiev, que desde que as tropas de Putin deixaram a região não era atacada. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, afirmou que as forças russas utilizaram dezenas de mísseis e drones construídos pelo Irã no ataque. O governo fala em 75 mísseis disparados contra alvos ucranianos, dos quais 41 teriam sido neutralizados por defesas aéreas.