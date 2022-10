Presidente de Belarus acusa Ucrânia de preparar ataque: ‘Querem uma segunda ponte da Crimeia’

Aleksandr Lukashenko também anunciou que, ao lado das forças de Vladimir Putin, está sendo realizada uma mobilização militar para se preparar para a possível ofensiva

EFE/EPA/MAXIM GUCHEK / POOL Lukashenko é um dos principais aliados de Putin no confronto contra a Ucrânia



O presidente de Belarus, Aleksandr Lukashenko, acusou a Ucrânia de estar organizando um ataque contra o seu país. A acusação foi feita nesta segunda-feira, 10, em meio à escalada do conflito entre Ucrânia e Rússia, aliada de Lukashsenko. “Ontem, por meio de canais não oficiais, fomos alertados sobre um ataque sendo preparado do território ucraniano contra Belarus”, disse Lukashenko,que também afirmou que a Ucrânia queria fazer “uma segunda ponte da Crimeia”, referindo-se ao ataque à ponte russa, que foi parcialmente destruída no sábado, 8. Além disso, o presidente de Belarus disse para que Volodymyr Zelensky, mandatário ucraniano, não colocar “suas mãos sujas” no território bielorusso. Lukashenko indicou que ele e Vladimir Putin concordaram com o envio de um contingente militar, sem especificar o local ou quantos homens estariam envolvidos. “Devido ao agravamento da situação nas fronteiras ocidentais da União, concordamos em implantar um agrupamento regional da Federação Russa e da República de Belarus”, disse Lukashenko, que completou: “Se você quer paz, prepare-se para a guerra”. Belarus é um dos principais aliados da Rússia na guerra contra a Ucrânia. Entretanto, as Forças Armadas do país ainda não participaram do confronto.