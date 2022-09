Jornalista é atingido por árvore em meio a cobertura do furacão nos Estados Unidos

Jim Cantore, do canal meteorológico The Weather Channel, estava ao vivo no momento do impacto e precisou se segurar para não ser arrastado

Reprodução/Twitter Repórter é atingido por árvore durante cobertura sobre o furacão Ian, na Flórida



A transmissão do canal meteorológico norte-americano The Weather Channel exibiu o vivo um acidente com seu jornalista Jim Cantore. O profissional da comunicação estava em uma transmissão ao vivo sobre o furacão Ian, que tocou o solo dos Estados Unidos nesta quarta-feira, 28, com ventos de 240km/h. Nas imagens que circularam as redes sociais, Cantore aparece ‘lutando’ contra a forte ventania no local e, em determinado momento, é atingido por uma árvore. Em seguida, após perder o equilíbrio, o jornalista precisa se segurar em uma placa para não cair no chão. Ao presenciar as cenas, o âncora do programa pede para que o repórter vá para um local seguro. “Jim, venha para dentro, venha para dentro. Vamos conversar tendo alguma cobertura. Isso aí é demais”, disse. Um cinegrafista também estava no local para registrar imagens da passagem do fenômeno da natureza. Além da árvore, é possível enxergar placas e arbustos sendo arrastados.