Jornalista ucraniana morre em carro incendiado próximo à Kiev

Alexandra Kuvshinova, jornalista ucraniana de 24 anos de idade, foi morta na última segunda-feira, 14, após o carro onde a jovem se encontrava ser atingido por um incêndio em Horenka, cidade próxima à Kiev, na Ucrânia. A garota encontrava-se junto ao veterano jornalista de guerra, Pierre Zakrzewski, que trabalhava para a emissora norte-americana Fox News. Suzanne Scott, CEO da empresa, confirmou em um primeiro momento apenas a morte do periodista. Já Jay Wallace, presidente do canal, informou que Zakrzewski também foi vítima do acidente e que seu “legado” e “energia ilimitada e olho bom para a histórias permanecerá”.

Yonat Frilling, produtora da Fox News, publicou uma nota em suas redes sociais e afirma que o mundo perdeu uma “linda mulher corajosa” e ressaltou que ela havia trabalhado com a emissora “no mês passado e fez um trabalho brilhante”. Por fim,a profissional desejou que sua “que sua memória seja uma bênção” a todos os ucranianos.

In yesterday's attack near Kyiv, we have lost a beautiful brave woman – Oleksandra Kuvshinova – Sasha. She loved music and she was funny and kind. she was 24 years old. She worked with our team for the past month and did a brilliant job.

May her memory be a blessing pic.twitter.com/QGzqV3Fy5D

— Yonat Friling (Frühling) (@Foxyonat) March 15, 2022