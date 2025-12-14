Jovem Pan > Notícias > Mundo > José Antonio Kast, candidato ultradireitista, é eleito presidente no Chile

José Antonio Kast, candidato ultradireitista, é eleito presidente no Chile

Líder de esquerda Jeannette Jara reconheceu a derrota e ligou para presidente eleito para paranebizá-lo; essa é a primeira vez desde a ditadura que um líder de extrema-direita chega ao poder

  • Por Sarah Américo
  • 14/12/2025 19h59 - Atualizado em 14/12/2025 20h36
  • BlueSky
JAVIER TORRES / AFP Jose Antonio Kast comemorou o resultado das eleições constituinte no Chile Jose Antonio Kast comemorou o resultado das eleições constituinte no Chile

O líder de extrema-direita, José Antonio Kast, foi eleito presidente do Chile neste domingo (14). O resultado confirmou as projeções das pesquisas que já apontava o candidato como favorito nas eleições presidenciais. A vitória de Kast faz a extrema-direita voltar ao poder pela primeira vez desde o fim da ditadura. Ele derrotou a candidata de esquerda Jeannette Jara, do Partido Comunista, que venceu o primeiro turno, mas perdeu força no segundo devido ao apoio recebido por Kast pelo outros três candidatos de direita.

“A democracia falou alto e claro. Acabei de falar com o presidente eleito José Antonio Kast para desejar-lhe sucesso para o bem do Chile”, disse Jara ela pelo X, após se comunicar com presidente eleito para dar-lhe os parabéns.

cta_logo_jp
Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp!
WhatsApp

Essa foi a terceira vez que Kast concorreu à presidência. Em 2021, ele foi derrotado por Gabriel Boric, atual presidente. Para essas eleições, ele diminuiu os ataques aos movimentos sociais e concentrou seu discurso em segurança e migração.

“O país está desmoronando”, diz o homem que provavelmente o comandará pelos próximos quatro anos, o três vezes candidato à presidência e pai de nove filhos. Ele promete deportar migrantes sem status legal, ampliar o poder policial e erguer mais prisões, inspirado em Donald Trump e Nayib Bukele. Na economia, propõe cortes de US$ 6 bilhões, embora sua equipe admita que o ajuste poderá levar mais tempo.

Leia também

Quem é José Antonio Kast, ultradireitista eleito presidente do Chile

 

  • BlueSky

Comentários

Conteúdo para assinantes. Assine JP Premium.
Torne-se um assinante >