José Antonio Kast, candidato ultradireitista, é eleito presidente no Chile

Líder de esquerda Jeannette Jara reconheceu a derrota e ligou para presidente eleito para paranebizá-lo; essa é a primeira vez desde a ditadura que um líder de extrema-direita chega ao poder

JAVIER TORRES / AFP Jose Antonio Kast comemorou o resultado das eleições constituinte no Chile



O líder de extrema-direita, José Antonio Kast, foi eleito presidente do Chile neste domingo (14). O resultado confirmou as projeções das pesquisas que já apontava o candidato como favorito nas eleições presidenciais. A vitória de Kast faz a extrema-direita voltar ao poder pela primeira vez desde o fim da ditadura. Ele derrotou a candidata de esquerda Jeannette Jara, do Partido Comunista, que venceu o primeiro turno, mas perdeu força no segundo devido ao apoio recebido por Kast pelo outros três candidatos de direita.

“A democracia falou alto e claro. Acabei de falar com o presidente eleito José Antonio Kast para desejar-lhe sucesso para o bem do Chile”, disse Jara ela pelo X, após se comunicar com presidente eleito para dar-lhe os parabéns.

La democracia habló fuerte y claro. Me acabo de comunicar con el Presidente electo @joseantoniokast para desearle éxito por el bien de Chile. A quienes nos apoyaron y fueron convocados por nuestra candidatura, tengan claro que seguiremos trabajando por avanzar en una mejor vida… — Jeannette Jara Román (@jeannette_jara) December 14, 2025

Essa foi a terceira vez que Kast concorreu à presidência. Em 2021, ele foi derrotado por Gabriel Boric, atual presidente. Para essas eleições, ele diminuiu os ataques aos movimentos sociais e concentrou seu discurso em segurança e migração.

“O país está desmoronando”, diz o homem que provavelmente o comandará pelos próximos quatro anos, o três vezes candidato à presidência e pai de nove filhos. Ele promete deportar migrantes sem status legal, ampliar o poder policial e erguer mais prisões, inspirado em Donald Trump e Nayib Bukele. Na economia, propõe cortes de US$ 6 bilhões, embora sua equipe admita que o ajuste poderá levar mais tempo.