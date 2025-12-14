Quem é José Antonio Kast, ultradireitista eleito presidente do Chile

Admirador de Pinochet, o advogado de 59 anos é filho de um ex-soldado do exército nazista e concorreu três vezes à presidência

EITAN ABRAMOVICH / AFP Candidato presidencial chileno José Antonio Kast, do Partido Republicano, acena para seus apoiadores durante o comício de encerramento de sua campanha em Temuco, Chile



José Antonio Kast foi eleito neste domingo (14) para governar o Chile pelos próximos quatro anos. O ultradireista promete ser firme na luta implacável contra o crime e os imigrantes irregulares. Admirador de Pinochet, o advogado de 59 anos, é filho de um ex-soldado do exército nazista e irmão de um ex-ministro do ditador Augusto Pinochet (1973-1990).

Em 2019, fundou o Partido Republicano, que conduz com uma mistura de “simpatia pessoal” e um “forte controle”. Esta é sua terceira campanha, após ter disputado as eleições em 2017 e conquistado apenas 8% dos votos e ter sido derrotado pelo atual presidente Gabriel Boric no segundo turno em 2021.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Candidato pela terceira vez à presidência, Kast deixou de lado desta vez temas como sua rejeição ao aborto e ao casamento entre pessoas do mesmo sexo. Em um ato aberto de campanha, fez seu discurso protegido por um vidro blindado. Kast faz contagem regressiva para os dias que faltam para concretizar seu plano de expulsão de imigrantes em situação irregular sob seu eventual governo. “Se não o fizerem voluntariamente, vamos procurá-los”.