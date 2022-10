Jovem com alergia a relações sexuais fica gripado toda vez que ejacula

Homem de 27 anos foi diagnosticado com a doença pós-orgástica, que faz com que ele seja alérgico ao próprio sêmen; apesar de raro, caso não é isolado

Alergia rara faz com que homem tenha reação ao próprio sêmen



Um homem de 27 anos foi diagnosticado com alergia ao próprio sêmen, o que faz com que ele seja alérgico a relações sexuais e fiquei gripado toda vez que ejacula. O paciente não teve seu nome divulgado, porém, o caso foi reportado por um grupo de pesquisadores dos Estados Unidos na revista científica “Urology Case Reports” que identificaram que o homem com a doença pós-orgástica (POIS, em inglês) há pelo menos 10 anos. Apesar de raro, caso não é isolado. Segundo o estudo, ao menos 60 paciente foram diagnosticados com a síndrome, que só foi descoberta há aproximadamente 20 anos. Para os cientistas, o quandro alérgico é uma resposta autoimune do corpo ao fluido, o que faz com que alguns homens sejam alérgicos ao próprio sêmen, e não importa se a ejaculação tenha sido por meio do sexo ou masturbação. Os sintomas variam, mas os reportados no paciente analisado foram: tosse, coriza, espirros, erupções cutâneas e inchaço nas glândulas linfáticas. Contudo, outras reações podem ser mais graves e provocar febre, sudorese, irritabilidade, dificuldade de memória, problemas de concentração, nariz entupido e coceira nos olhos após ejaculação. A causa da síndrome ainda é desconhecida, porém, cientistas acreditam que possa estar relacionada a uma lesão ou infecção nos testículos. O jovem de 27 anos, que parou de se relacionar para se proteger, foi acompanhado pelos pesquisadores e, após tomar antialérgico a base de fexofenadina, apresentou uma melhora de 90%.