Jovem de 17 anos é detido ao embarcar armado em voo na Austrália

Autoridades e a companhia aérea Jetstar estão colaborando para esclarecer todos os detalhes do ocorrido no Aeroporto de Avalon, em Melbourne; veja o momento da contenção

Reprodução/Instagram/@avalonairport O jovem permanece sob custódia policial enquanto as apurações seguem em andamento



Um jovem de 17 anos foi detido nesta quinta-feira (6) por um passageiro e o piloto de um voo na Austrália ao tentar embarcar armado. O episódio aconteceu no Aeroporto de Avalon, em Melbourne, durante o processo de embarque do voo JQ610 da companhia Jetstar. O passageiro Barry Clark, um ex-boxeador amador, notou que o adolescente, que usava uma jaqueta de manutenção e tinha ferramentas na cintura, estava tentando levar uma arma de cano longo a bordo. Clark não hesitou e imobilizou rapidamente o jovem, arremessando a arma escada abaixo. O piloto da aeronave também se envolveu na ação, ajudando a conter o suspeito, que não havia conseguido passar pelos procedimentos de segurança do aeroporto.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

A Jetstar confirmou o ocorrido e garantiu que não houve feridos durante o incidente. As autoridades do aeroporto estão conduzindo uma investigação sobre o caso, que resultou no fechamento temporário da instalação. O jovem permanece sob custódia policial enquanto as apurações seguem em andamento. A Jetstar e as autoridades locais estão colaborando para esclarecer todos os detalhes do ocorrido e garantir que situações semelhantes não se repitam no futuro.

Courageous passenger saved the day as he subdued an alleged offender on Avalon Airport flight : A teenager who allegedly boarded a Jetstar flight bound for Sydney Australia armed with a shotgun has been arrested on the plane, forcing Victoria’s Avalon Airport into lockdown. The… pic.twitter.com/BCWiMhJXGt — FL360aero (@fl360aero) March 6, 2025

Em entrevista à ABC Radio Melbourne, Clark descreveu o momento em que notou o jovem. “Ele estava vestido como um trabalhador e ficou agitado e de repente, notamos uma arma, uma espingarda apareceu”. “Fiquei preocupado com a possibilidade de haver tiros, então tudo o que pude fazer foi tirar a arma do caminho, jogá-la escada abaixo e tentar imobilizá-lo e jogá-lo no chão até a polícia chegar”, completou.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicada por Matheus Oliveira