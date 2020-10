Jovem de 19 anos é preso nos Estados Unidos por planejar a morte de Joe Biden

Polícia de Charlotte informou que o jovem planejava comprar diversas armas de fogo e tinha ‘interesse em ataques a tiros em massa’

Adam Schultz / Biden for President Joe Biden, candidato democrata à Presidência dos Estados Unidos



Um jovem de 19 anos, acusado de posse de pornografia infantil e preso por ser proprietário de uma van carregada de armas, pesquisava na internet sobre matar o candidato à presidência dos Estados Unidos do partido democrata Joe Biden, segundo documentos judiciais. O rapaz, identificado como Alexander Hillel Treisman, foi preso em maio. De acordo com esses documentos, divulgados nesta sexta-feira, 23, pela mídia, funcionários de um banco em Kannapolis, a nordeste de Charlotte (Carolina do Norte), perceberam a presença da van, aparentemente abandonada. Após uma análise da polícia, foram encontradas inúmeras armas, incluindo um fuzil semiautomático AR-15 e uma lata de material explosivo.

Também foram encontrados livros sobre fabricação de bombas, US$ 509 mil (R$ 2860 mil, na cotação atual) e desenhos de suásticas e de aviões chocando contra edifícios, segundo os documentos apresentados em 6 de outubro em um tribunal distrital da Carolina do Norte. O dinheiro, segundo funcionários nos documentos, seria parte de uma herança. O FBI vasculhou o celular do suspeito, computadores e outros aparelhos e encontrou 1.248 vídeos e 6.721 imagens de pornografia infantil, segundo os promotores federais.

Investigadores de uma força antiterrorista descobriram que, em 15 de abril, ele publicou no aplicativo iFunny um meme com a legenda “Deveria matar Joe Biden?” e que entre março e maio buscou informações sobre a residência de Biden, leis estatais sobre armas e óculos de visão noturna. Também comprou um AR-15 em New Hampshire, viajou até um local de fast-food a quatro milhas da casa de Biden e escreveu uma lista que termina com a palavra “Executado”, segundo o depoimento de oficiais.

Após a prisão, ele “revelou que tem interesse em incidentes terroristas e ataques a tiros em massa” e viajou pelo país para comprar várias armas de fogo, dizem os documentos. Treisman foi preso em 28 de maio e em 28 de setembro um grande júri federal o processou por posse de pornografia infantil. Ele não tinha antecedentes criminais.

*Com informações do Estadão Conteúdo e Agências Internacionais