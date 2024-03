Jovem de 25 anos fica com ‘buraco’ no pulmão após usar vape diariamente 

Josephe Lawrence estava com um pulmão calopsado, uma condição que pode ser desenvolvida apenas 30 dias de consumo do cigarro eletrônico

Reprodução/Instagram/@j0elawrence Joseph Lawrence ficou com buraco no pulmão por causa do vape



O relato de Josephe Lawrence falando sobre as consequências do uso do vape viralizou no X (antigo Twitter) nos últimos dias. O jovem de 25 anos contou que devido ao uso constante, ele ficou com um ‘buraco’ no pulmão. A descoberta aconteceu quando, no começo no mês de março, com dificuldades para respirar, ele foi encaminhado para o hospital. Nos exames, apareceu que ele estava com um pulmão calopsado, uma condição tratável raramente fatal. Um estudo realizado pelo Center for Tobacco Research do The Ohio State University Comprehensive Cancer Center e pela Southern California Keck School of Medicine, ambos nos Estados Unidos, mostrou que apenas 30 dias de consumo dos chamados vapes podem gerar problemas respiratórios severos.

Joseph diz que não está mais utilizando o vape há um ano, contudo, que ele ainda enfrenta consequência do período em que ficou consumindo. Por meio de seu relato, ele pediu para as pessoas terem mais consciência sobre o uso do aparelho e que elas parem de utilizá-lo. “Se você fuma, por favor, considere desistir. Outro dia tive um buraco no pulmão e tive que ser levado às pressas para o pronto-socorro porque não conseguia respirar. Felizmente estou bem [agora] e não entrou em colapso total. Por favor, cuidem-se e parem de usar, não vale a pena”, ele escreveu na publicação.