Jovem é encontrada morta com corpo coberto de larvas após ser abandonada pelos pais no País de Gales

Kaylea Titford, 16 anos, era cadeirante, porém ‘ferozmente independente’ antes da pandemia; Tribunal acusa os responsáveis de terem sido negligentes com a jovem

Reprodução/Facebook/Kaylea Titford Kaylea Titford, de 16 anos, morreu após ser abandonada pelos país dentro do quatro



Um casal está sendo julgado pelo Tribunal do País de Gales por ter matado sua filha, Kaylea Titford, de 16 anos. Segundo o júri, eles foram negligentes e falharam no dever de cuidar da jovem. O caso aconteceu em Newton, País de Gales, em outubro de 2020, mas o julgamento só está sendo realizado agora. Uma das alegações da justiça é que eles não ajudaram ela a se exercitar e nem a subestimaram a uma dieta saudável, o que fez com que a jovem ganhasse peso diariamente e se tornasse obesa mórbida – ela pesava 146 kg. Alun Titford, 45 anos, pai de Kaylea, negou que houve homicídio culposo e disse que estava chocado com a morte da filha, mas alegou que ela era responsabilidade da mãe, Sarah Lloyd-Jover, 39 anos. A matriarca, por sua vez, se declarou culpada das acusações, segundo os jurados. Pessoas próximas à família disseram que Kaylea estava vivendo em situações impróprias para animais e era forçada a usar tapetes de cachorro para fazer necessidades fisiológicas. As informações foram confirmadas pelas autoridades ao revelar que quando chegaram na casa havia um forte cheiro de fezes e de carne podre, originado pela ausência de limpeza. “Depois que o corpo foi removido, os policiais puderam ver o estado da cama, que estava cheia de verme e havia um cheiro insuportável de amônia”, disse a promotora Caroline Rees KC. Segundo as pessoas próximas, antes da pandemia a estudante era independente. Apesar de ter uma espinha híbrida, ela participava das aulas de educação física com a cadeira de rodas. Porém, com isolamento, ela foi abandonada dentro de um quarto pelos pais. No ambiente em que ela passou os últimos dias, estava havia mais de cem moscas e excremento de insetos na cadeira de rodas.