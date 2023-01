Jovem é multado por atirar ovo em direção ao rei Charles III

Episódio ocorreu durante visita do monarca em Luton, norte de Londres, no fim do ano passado

Martin Meissner / POOL / AFP ovo foi atirado em direção ao rei Charles III durante visita em Luton, norte de Londres



Um homem foi condenado a pagar uma multa por atirar um ovo em direção ao rei Charles III. O jovem de 21 anos terá que desembolsar 100 libras pelo episódio ocorrido durante visita do monarca , em 6 dezembro, em Luton, norte de Londres. Harry Spartacus May foi denunciado por violação da ordem pública e se declarou culpado diante do Tribunal de Westiminster, em Londres. O promotor do caso disse em audiência que o jovem contou explicou aos policiais que a visita do monarca na “pobre cidade” de Luton era de “mal gosto”. Na ocasião, Charles III se encontrou com autoridades da cidade, organizações de caridade e visitou um novo templo de sikh. O juiz reprimiu a atitude do jovem. “Você mirou contra alguém. Não importa quais sejam seus motivos”, respondeu o magistrado. Segundo o advogado, o jovem não esboçou nenhuma emoção e “lamenta profundamente” pela atitude. Além da multa, Harry May pagará 85 libras (US$ 103 dólares) de gastos judiciais. Na ocasião, Charles III se encontrou com autoridades da cidade, organizações de caridade e visitou um novo templo de sikh. Antes, em novembro, um homem de 23 anos foi preso em York, norte da Inglaterra, após jogar ovos no rei enquanto o monarca cumprimentava populares da cidade. Ele estava acompanhado de sua esposa Camilla. Ele acusado de “comportamento ameaçador”. O caso deve ser julgado no dia 20 de janeiro no Tribunal de York. Durante a prisão, ele teria gritado: “Este país foi construído com sangue dos escravos”. O homem foi libertado após pagamento de fiança.