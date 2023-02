Jovem que acredita ser Madeleine McCann diz que família a procurou para teste de DNA

Kate e Gerry McCann, pais da britânica desaparecida em Portugal em 2007, estariam dispostos a realizar o exame

Handout / METROPOLITAN POLICE / AFP / Reprodução/Instagram/iammadeleinemccan Julia Wendell tem postado supostas evidências nas redes sociais que a ligam a Madeleine McCann



Julia Wendell, a jovem que acredita ser Madeleine McCann, afirmou que a família da garota desaparecida a procurou para realizar um teste de DNA. A jovem de 22 anos usou as redes sociais na última sexta-feira, 17, para expor evidências de que ela pode ser a britânica, que desapareceu em 2007 durante uma viagem que fazia com a família pelo litoral de Portugal. O que chamou a atenção dos seguidores é uma mancha que Julia possui no olho, similar a que pode ser vista em fotos de Madeleine na infância. A jovem também afirma que sofreu abuso sexual na adolescência e que o agressor está ligado ao caso da garota desaparecida. “Eu vivi uma vida muito difícil e sofri muitos traumas, meu agressor era um pedófilo alemão que era suspeito na investigação de Madeleine McCann”, afirmou Julia.

Nas redes sociais, a jovem também tem postado fotos em que compara sua aparência com a dos pais de Madeleine, Kate e Gerry McCann. “A família não está se arriscando, eles estão dispostos a olhar para todas as pistas. É importante que eles observem todos os fatores, a garota parece semelhante. Não há como contestar isso. Se o que ela diz é verdade, há todas as chances de ser ela”, disse uma pessoa próxima aos McCann que preferiu não se identificar ao Daily Star. Assim que a história repercutiu mundialmente, Julia explicou que começou a desconfiar que pudesse ser Madeleine ao tentar investigar seu passado com seus pais adotivos. As memórias são todas muito confusas e quando converso com meus pais, as coisas parecem não bater e eles sempre tentam mudar de assunto.”