Jovem alemã diz ser Madeleine McCann e exige teste de DNA: ‘Mesma marca no olho’

Mulher usou fotos nas redes sociais para comparar a sua aparência com a da criança que desapareceu em Portugal

Handout / METROPOLITAN POLICE / AFP Madeleine McCan desapareceu em um praia em Portugal



Uma jovem alemã chocou a internet nesta sexta-feira, 17, ao criar uma conta afirmando ser Madeleine McCan, criança britânica que desapareceu durante uma viagem em família no litoral de Portugal. Nas redes sociais, a mulher se apresenta como Julia Faustyna e exige testes de DNA para esclarecer a sua real identidade. Entre as similaridades que a levaram a acreditar ser a criança que desapareceu há 15 anos está a mancha preta que se espalha nos olho verdes. Faustyna diz não se lembrar da infância e afirma que foi criada por um homem em um lar violento. “O primeiro motivo [para acreditar ser Madeleine] é que eu não me lembro da minha infância, mas as minhas primeiras memórias são de feriados quentes em uma praia. Eu não vejo minha família dessas memórias”, argumentou. A jovem ainda afirmou reconhecer o retrato falado de um dos suspeitos do caso Madeleine. “Eu conheço essa pessoa retratada no site oficial para as buscas de Madeleine. Essa pessoa é bem similar ao meu abusador. Tenho a mesma marca no mesmo olho. Preciso de um teste de DNA e falar com Kate e Gerry McCan.” As informações apresentadas por Faustyna dividiu a opinião dos usuários. Alguns afirmam não acreditar nas palavras da alemã. “Eu não vejo nenhuma semelhança, desculpa. Vocês são completamente diferentes”, escreveu um perfil. “Eu realmente espero que isso não seja uma brincadeira, porque não tem graça.”

A luta da família de Madeleine McCann para achar a filha desaparecida já dura 15 anos. A inglesa tinha 3 anos quando sumiu em um resort em Algarve, em Portugal, no dia 3 de maio de 2007. O caso ganhou grande repercussão após campanha massiva conduzida por Kate e Gerry McCann, pais de Madaleine. O casal chegou a ser considerado suspeito do desaparecimento pela polícia portuguesa, mas, por falta de provas, a investigação não foi para frente. O principal suspeito de ter raptado Madeleine é o alemão Christian Brueckner, contra quem pesa acusações de pedofilia. Ele ainda não foi formalmente acusado, mas cumpre na Alemanha pena por outros crimes — inclusive um estupro contra uma americana em Algarve. O Ministério Público de Braunschweig acredita que Brueckner matou a garota.