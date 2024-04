Juiz define sete dos 12 jurados que vão decidir futuro de Donald Trump

Se tudo avançar como até agora no Supremo Tribunal de Manhattan, espera-se que na segunda-feira sejam apresentadas as alegações iniciais de acusação e defesa

Foto de JEENAH MOON / POOL / AFP) Trumo comparece a tribunal para primeiro de uma série de julgamento que vai enfrentar neste ano



O juiz a cargo do histórico julgamento que o ex-presidente Donald Trump selecionou sete dos 12 jurados, além de seis suplentes, que decidirão o destino do magnata, a quem advertiu, nesta terça-feira (16), que não vai tolerar “intimidações” na sala. “Não vou permitir que nenhum membro do júri seja intimidado nesta sala”, disse, taxativo, o juiz Juan Merchan, quando uma candidata foi obrigada a dar explicações sobre um vídeo publicado no Facebook que motivou um comentário do bilionário. Julgado em Nova York, Trump, primeiro ex-presidente dos Estados Unidos a se tornar réu, é acusado de ocultar um pagamento de US$ 130 mil (R$ 672 mil, na cotação atual) à ex-atriz pornô Stormy Daniels, para comprar seu silêncio sobre um suposto caso extraconjugal que remonta a 2006 e para proteger sua campanha eleitoral em 2016, na qual derrotou a democrata Hillary Clinton. Ao todo, as acusações falam em 34 falsificações de documentos contábeis da empresa da família, a Trump Organization.

O processo parece avançar mais rápido do que o previsto. Os eleitos até o momento são profissionais de diferentes áreas, submetidos a um processo de seleção no qual foram consultados sobre seu trabalho, onde moram, sua situação familiar, se tomam medicamentos que podem afetar sua concentração, que jornais leem ou quais as redes sociais que utilizam, ou se sentem-se capazes de julgar com equidade um caso altamente midiatizado e politizado.Tanto a Promotoria quanto a defesa podem recusar dez candidatos cada uma de uma seleção previamente feita pelo juiz. As audiências para definir a composição do júri serão retomadas na quinta-feira.

Se tudo avançar como até agora no Supremo Tribunal de Manhattan, espera-se que na segunda-feira sejam apresentadas as alegações iniciais de acusação e defesa. Se for considerado culpado, o que exige uma decisão unânime do júri, Trump, candidato republicano às presidenciais de 5 de novembro, pode ser condenado a quatro anos de prisão.

*Com informações da AFP