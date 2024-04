Trump comparece a 2º dia de julgamento e expressa seu descontentamento: ‘Deveria estar fazendo campanha’

Dia de hoje foi dedicado exclusivamente à escolha do júri de 12 pessoas e seis suplentes, que decidirá o seu destino o republicano

POOL / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP Ex-presidente Donald Trump retorna do recesso no segundo dia de seu julgamento criminal no Tribunal Criminal de Manhattan



O ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, compareceu nesta terça-feira (16) ao segundo dia de seu julgamento criminal, do qual é acusado de ocultar um pagamento de US$ 130 mil (R$ 672 mil, na cotação atual) à ex-atriz pornô Stormy Daniels, para comprar seu silêncio sobre um suposto caso extraconjugal que remonta a 2006 e para proteger sua campanha eleitoral em 2016, na qual derrotou a democrata Hillary Clinton. De terno e camisa azul, gravata listrada da mesma cor e rosto tenso, ele falou com a imprensa ao chegar no tribunal e manteve seu discurso de perseguição e que o julgamento não deveria estar acontecendo. “Eu deveria estar agora na Pensilvânia, na Flórida, em muitos outros estados, na Carolina do Norte, na Geórgia fazendo campanha”, disse Trump, que é o candidato republicano à presidência dos Estados Unidos – as eleições acontecem no dia 5 de novembro.

Esse segundo dia de lançamento foi dedicado exclusivamente à escolha do júri de 12 pessoas e seis suplentes, que decidirá o seu destino, Trump em silêncio olha para os possíveis membros do júri à sua direita para examiná-los um a um. Ele não expressou nenhuma emoção particular e por vezes parece até entediado, a ponto de cochilar, diante do desfile repetitivo de cidadãos anônimos que representam a diversidade da sociedade novaiorquina e que foram lançados neste turbilhão judicial por meio de sorteio. Cada um responde em voz alta a um questionário minucioso sobre sua situação profissional e familiar, seus hobbies, suas fontes de informação ou suas simpatias, ou antipatias em relação ao réu.

*Com informações da AFP