Julgamento de Bolsonaro por golpe de Estado repercute nacional e internacionalmente

Expectativa é que a cobertura e o interesse global aumentem ainda mais na próxima semana, com a definição da sentença pelo Supremo Tribunal Federal

Gustavo Moreno/STF Julgamento de Jair Bolsonaro por golpe de Estado vem ganhando ampla repercussão na imprensa internacional



O julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro por golpe de Estado, que teve início nesta terça-feira (2), vem ganhando ampla repercussão na imprensa internacional, e a expectativa é que a cobertura e o interesse global aumentem ainda mais na próxima semana, com a definição da sentença pelo Supremo Tribunal Federal (STF).

O jornal The New York Times destacou o uso de tornozeleira eletrônica pelo ex-presidente Bolsonaro e ressaltou uma possível provocação do ministro Alexandre de Moraes aos Estados Unidos, ao se referir a uma nação estrangeira que estaria tentando interferir nos assuntos internos do país. Já o The Guardian, do Reino Unido, focou nas razões que levaram ao julgamento de Bolsonaro, como a tentativa de usurpar a democracia brasileira, e fez um resgate histórico de outros golpes de Estado no Brasil.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

O jornal norte-americano The Washington Post abordou as provas apresentadas durante o julgamento e mencionou a “rixa” política entre Donald Trump e o presidente Lula, com Trump se posicionando em apoio a Bolsonaro. Já o veículo espanhol El País analisou o processo sob uma ótica eleitoral, ressaltando a importância do seu desfecho para o cenário político das eleições de 2026. O La Nación, da Argentina, deu ênfase às “palavras fortes” do procurador-geral da República, Paulo Gonet, destacando como elas dificultam a defesa de Bolsonaro. Apesar da ampla cobertura, muitos chefes de Estado têm optado por não se manifestar, considerando o julgamento uma questão jurídica interna.

*Com informações de Luca Bassani

*Reportagem produzida com auxílio de IA