Justiça de NY multa Donald Trump em R$ 1,76 bilhão por fraude fiscal

O ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, foi multado em cerca de US$ 355 milhões (aproximadamente R$ 1,76 bilhão) nesta sexta-feira, 16, pela Justiça de Nova York. A decisão também o proibe de administrar seus empreendimentos por três anos. “O Tribunal proíbe Donald Trump […] de atuar como funcionário ou diretor de qualquer corporação de Nova York ou outra entidade legal em Nova York por um período de três anos”, diz um trecho da sentença. Além de não poder administrar suas próprias empresas, Trump também não poderá atuar como diretor ou executivo de qualquer corporação de Nova York por três anos. Contudo, o juiz recuou de uma sentença anterior que dissolveria as empresas do magnata. Uma das advogadas de Trump, Alina Habba, chamou a decisão de “injustiça flagrante” e que isto revela uma “caça às bruxas politicamente motivada de vários anos”.

A decisão do juiz Arthur Engoron surge após um julgamento de 2 meses e meio, no qual o ex-presidente alegou ser vítima de um sistema manipulado. Os filhos mais velhos de Trump foram ordenados a pagar US$ 4 milhões cada um. Já o diretor financeiro Allen Weisselberg deverá pagar US$ 1 milhão. “Eles não assaltaram um banco à mão armada. Donald Trump não é Bernard Madoff. Ainda assim, os réus são incapazes de admitir o erro de seus caminhos”, disse o juiz. “As fraudes encontradas aqui saltam da página e chocam a consciência”, acrescentou o juiz. O ex-chefe do Executivo foi processado pela procuradora-geral Letitia James, que o acusou sob uma lei estadual que autoriza a investigação de fraudes em negócios. O processo o acusava de criar demonstrações financeiras ilusórias para dar a impressão de que suas propriedades eram mais valiosas do que realmente eram. De acordo com os advogados estaduais, Trump teria inflado sua riqueza em até US$ 3,6 bilhões em um ano.

