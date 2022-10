Justiça dos EUA intima Trump a depor sobre tentativa de fraude eleitoral nas eleições de 2020

Comitê investiga ataque ao Capitólio realizado no início de 2021 e pede que o ex-presidente deponha em novembro

EFE/EPA/MICHAEL REYNOLDS Donald Trump tentou a reeleição em 2020 mas foi derrotado por Joe Biden



A Câmara do Deputados dos Estados Unidos emitiu uma intimação nesta sexta-feira, 21, para que o ex-presidente Donald Trump testemunhe sob juramento e compartilhe documentos com o comitê que investiga o ataque ao Capitólio dos Estados Unidos por apoiadores do político, em 6 de janeiro do ano passado. O mandato exige que Trump apresente os documentos solicitados até 4 de novembro e compareça para depor a partir de 14 de novembro. Na ocasião, ele será interrogado a portas fechadas por parlamentares a frente da investigação do caso. “Como demonstrado em nossas audiências, reunimos evidências contundentes, inclusive de dezenas de seus ex-nomeados e funcionários, de que você pessoalmente orquestrou e supervisionou um esforço de várias partes para derrubar as eleições presidenciais de 2020 e obstruir a transição pacífica de poder”, escreveu o comitê em carta a Trump.

O grupo pede que o ex-presidente encaminhe mensagens de texto e outros documentos que estariam ligados a possíveis viagens de pessoas ao Capitólio em 6 de janeiro de 2021, além de comunicações ligadas a esforços para incentivar legisladores a tomar medidas que atrasariam a certificação do Congresso para as eleições presidenciais e outras estratégias que apoiariam a nomeação de Trump como o vencedor da eleição de 2020. Anteriormente, Trump afirmou que o comitê realiza ataques políticos injustos contra ele e se recusa a participar da investigação das acusações de fraude eleitoral generalizada.

“Em suma, você estava no centro do primeiro e único esforço de qualquer presidente dos EUA para derrubar uma eleição e obstruir a transição pacífica de poder, culminando em um ataque sangrento ao nosso próprio Capitólio e ao próprio Congresso”, afirma o documento. A expectativa é de que o ex-presidente não coopere e tente ganhar tempo até que o mandato do comitê seja finalizado, no começo do próximo ano. O anúncio do comitê veio horas depois que Steve Bannon, ex-assessor de Trump, foi condenado a quatro meses de prisão federal por se recusar a cooperar com a investigação do painel. Os membros do comitê não disseram como procederão se Trump desconsiderar sua intimação.

*Com informações da agência Reuters